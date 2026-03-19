Хоценко назвал сроки ключевых этапов строительства школы в Ясной Поляне

Летом планируется завершить возведение конструктивной части здания.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе строительства новой школы в микрорайоне Ясная Поляна. Объект рассчитан на 1122 учащихся и находится на особом контроле главы региона.

Сейчас на строительной площадке ведутся работы по возведению основных конструкций здания. Железобетонные элементы каркаса поступают напрямую с завода, что позволяет поддерживать высокий темп строительства. Подрядчику поставлена задача усилить работу на ключевых этапах.

Строители монтируют железобетонные конструкции, параллельно выполняется кирпичная кладка несущих и ограждающих стен второго этажа, а также внутренних перегородок. Все необходимые строительные материалы уже законтрактованы и поставляются без перебоев.

На объекте работают более 50 специалистов – монтажники, каменщики и сварщики. Задействованы три башенных крана и другая специализированная техника.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к прокладке инженерных сетей, включая системы водоснабжения, бытовой и ливневой канализации.

Летом планируется завершить возведение конструктивной части здания. После этого строители перейдут к монтажу кровли, установке окон и внутренней отделке помещений. Параллельно начнется благоустройство прилегающей территории.

Основными поставщиками строительных материалов выступают омские предприятия, что обеспечивает устойчивую логистику и поддерживает региональную экономику.

Новая школа позволит создать современные условия для обучения детей и станет важным элементом развития социальной инфраструктуры Омского района.