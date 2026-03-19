Встреча братьев в Омской области спустя 10 лет разлуки закончилась убийством

Суд вынес суровый приговор 57-летнему сельчанину, который зарезал родственника и пытался расправиться со свидетельницей.

Трагический финал долгожданной встречи родственников в Муромцевском районе стал поводом для громкого судебного разбирательства. Местная прокуратура добилась обвинительного приговора для 57-летнего жителя, признанного виновным в убийстве и покушении на жизнь двух лиц с целью сокрытия преступления.

Кровавая драма разыгралась вечером 27 августа прошлого года. К осужденному приехал 60-летний брат, которого тот не видел более десяти лет. Однако во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора на почве внезапной неприязни. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин дома схватил нож и зарезал брата точным ударом в грудь.

На этом агрессор не остановился. Свидетельницей расправы стала 60-летняя омичка, приехавшая в гости вместе с погибшим. Желая избавиться от очевидца, мужчина попытался убить и ее, но женщине чудом удалось вырваться, выбежать из дома и вызвать полицию.

С учетом позиции гособвинения, суд назначил сельчанину наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Кроме того, осужденному придется выплатить компенсации: 1 млн рублей в пользу вдовы брата и 50 тыс. рублей пострадавшей омичке.