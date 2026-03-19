«Не доживет»: капремонт омской многоэтажки отодвинули до середины века

Жильцы жалуются на трубы, но чинить собрались фасад здания.

Очередное решение по корректировке региональной программы капитального ремонта вызвало волну негодования среди омичей. Жительница пятиэтажки № 26 на улице Нефтезаводской обратилась к региональным властям в соцсетях, выражая недовольство планами ремонта.

По словам женщины, ремонт жизненно важных инженерных коммуникаций в их доме, построенном еще в 1961 году, внезапно отодвинули на 2047 год, до которого дом может просто не дожить.

– Почему сроки на капремонт так отодвинули? Неужели администрация думает, что дома доживут до таких годов? Дом на ул. Нефтезаводская, 26, капремонт инженерных систем отодвинули аж на 2047-й? – спрашивает омичка в соцсетях.

Специалисты регионального Фонда капремонта пояснили, что при составлении графика учитывался принцип возвратности средств, которые заимствуются у фонда. Кроме того, профильное министерство энергетики и ЖКХ уже утвердило краткосрочный план работ на ближайшую трехлетку – с 2026 по 2028 год.

– По результатам этих мероприятий были скорректированы сроки и виды работ в домах с учетом принципа возвратности заимствованных денежных средств. Также в декабре областным министерством энергетики и ЖКХ утвержден краткосрочный план реализации региональной программы на период 2026–2028 годы, – рассказали в фонде.

Для пятиэтажки на Нефтезаводской все же нашлись более близкие перспективы, но лишь частичные. Согласно результатам обследования, в 2028 году в здании планируют привести в порядок фасад и подвальные помещения. Однако вопрос о состоянии инженерных систем, которые волнуют жильцов больше всего, пока остается открытым в долгосрочной перспективе.