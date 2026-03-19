Захар ПРИЛЕПИН: «Страх смерти заставляет европейцев трезветь»

Писатель прокомментировал отказ стран Евросоюза вступать в «горячую» войну с Ираном.

В Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел 27 стран ЕС, на которой обсуждались варианты участия европейских военных в миссии по разблокированию Ормузского пролива.

– У Европы нет интереса к затяжной войне. Это не война Европы, но интересы Европы напрямую затронуты. Расширение этого мандата для покрытия Ормузского пролива… у государств-членов не было никакого желания это делать. Никто не хочет активно ввязываться в эту войну, – прокомментировала итоги встречи глава евродипломатии Кая Каллас.

Намного резче высказался заместитель премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттель, заявивший, что его страна не поддастся «шантажу» со стороны Вашингтона.

– Не просите нас отправлять войска, – сказал Беттель журналистам в Брюсселе.

Реакцию европейцев на просьбы американцев присоединиться к войне в Иране прокомментировал известный российский писатель Захар Прилепин:

– Трезветь они начинают очень быстро, едва речь заходит о том, что умирать придется не только украинцам или иранцам, но и им самим.

Ранее литератор, общественный деятель, участник СВО Прилепин неоднократно высказывался о необходимости поддержки иранского народа в его борьбе против агрессии со стороны Израиля и США.