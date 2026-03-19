«Авангард» закончит «регулярку» битвой с «Северсталью»

Омичи сыграют на выезде.

Сегодня, 19 марта, омский «Авангард» проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026. Последним противником «регулярки» станет череповецкая «Северсталь».

Омский клуб будет играть на выезде. Матч начнется в 22:00 по омскому времени.

Напомним, что ранее стал известен первый соперник «Авангарда» в предстоящем плей-офф.

