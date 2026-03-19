Долматова наградили медалью священномученика Сильвестра

Торжественная церемония вручения награды состоялась в Омском епархиальном управлении.

Глава Омского района Геннадий Долматов был удостоен медали священномученика Сильвестра, архиепископа Омского. Награда подчеркивает его значительный вклад и активную деятельность в духовно-нравственном направлении, особенно в отношении казачьей молодежи.

Помимо своей административной должности, Геннадий Долматов является подъесаулом Омского районного казачьего общества. В этой роли он уделяет особое внимание вопросам образования и воспитания молодого поколения казаков, способствуя сохранению и приумножению духовных ценностей.

Торжественная церемония вручения медали состоялась в Омском епархиальном управлении. Это событие стало чествованием заслуг главы района перед Омской митрополией и казачеством.

Медаль Омской епархии Русской православной церкви священномученика Сильвестра, архиепископа Омского III степени вручал лично митрополит Омский и Таврический Дионисий. В своем обращении владыка отметил важность работы Геннадия Долматова по укреплению духовно-нравственных основ, что имеет большое значение для развития региона и общества в целом.