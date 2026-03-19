Битва десятилетия: назван первый соперник «Авангарда» в плей-офф

Фото: hawk.ru

Стало известно, с кем «Авангарду» предстоит сразиться в первом раунде плей-офф сезона-2025/2026. Как сообщили в клубе, первым соперником в матчах «на вылет» станет нижнекамский «Нефтехимик».

– Наш соперник в первом раунде плей-офф – нижнекамский «Нефтехимик»!

Также омский клуб опубликовал и даты матчей с «волками». Домашние игры «ястребов» пройдут 24 и 26 марта, а выездные – 28 и 30 числа. Если потребуется, матчи проведут 1 и 5 апреля в Омске и 3 апреля в Нижнекамске.

В «Авангарде» также отметили, что это первая встреча с «Нефтехимиком» в борьбе за Кубок Гагарина за 10 лет.

