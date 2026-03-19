Гастроэнтеролог предупредила о риске рака из-за любви к острому

Капсаицин при злоупотреблении превращается в опасный канцероген и разъедает желудок.

Любителям острой пищи стоит пересмотреть свои пищевые привычки, советует врач. Избыток жгучих специй в рационе может стать прямой дорогой к онкологии. Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» Ольга Видякина в беседе с РИАМО предупредила, что ключевой компонент острого перца – капсаицин – при неумеренном потреблении проявляет выраженные канцерогенные свойства.

Помимо риска развития опухолей, активная стимуляция выработки желудочного сока под воздействием специй провоцирует агрессивные воспаления. Постоянные «атаки» капсаицина приводят к обострениям гастрита, дуоденита и появлению болезненных эрозий и язв на слизистой оболочке ЖКТ. Врач отметила, что грань между пользой и вредом крайне тонка: если в малых дозах перец помогает переваривать тяжелую пищу, то малейший перебор превращает его в яд.

Если после «огненного» обеда чувствуется изжога, боль или жжение, эксперт советует немедленно принять меры по спасению слизистой. Нивелировать агрессивное воздействие перца помогут обволакивающие продукты: вязкие каши, кисели, картофельное пюре, хлеб или запеченные яблоки. Эти продукты создают защитный барьер, не давая капсаицину окончательно разрушить ткани пищевода и желудка.