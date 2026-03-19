Омск накроет мокрым снегом и туманом

Столбик термометра упадет до –7 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 19 марта, в Омске и регионе будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Днем температура воздуха в области установится в диапазоне –2…+3 °C. Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах с осадках в виде снега с дождем в большинстве районов области. Ветер юго-западный, западный, со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

В ночь на пятницу, 20 марта, в Омской области ожидается похолодание: температура воздуха составит –2…–7 °C. Без существенных осадков. Гололедица на дорогах сохранится, ожидается туман. Ветер не поменяет направления и скорость. Атмосферное давление будет падать.