·Происшествия

В Омской области водитель сбил ребенка и скрылся

Авария произошла в Азовском районе.

Сегодня, 18 марта, в 13:30 в Азовском районе произошло ДТП с участием 12-летнего мальчика. В районе дома по улице Клубной, 1б, водитель сбил ребенка и скрылся.

В результате аварии пешеходу понадобилась медицинская помощь. Сотрудники полиции разыскивают виновника ДТП. Очевидцев происшествия просят позвонить по номеру: 79-35-04 или 02.

·Происшествия

В Омской области водитель сбил ребенка и скрылся

Авария произошла в Азовском районе.

Сегодня, 18 марта, в 13:30 в Азовском районе произошло ДТП с участием 12-летнего мальчика. В районе дома по улице Клубной, 1б, водитель сбил ребенка и скрылся.

В результате аварии пешеходу понадобилась медицинская помощь. Сотрудники полиции разыскивают виновника ДТП. Очевидцев происшествия просят позвонить по номеру: 79-35-04 или 02.