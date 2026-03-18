Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

«Оказался трусишкой»: в Омске спасли застрявшую на дереве собаку

Бригаде отлова пришлось использовать снотворное.

В Омске специалисты Муниципального приюта для животных спасли пса, оказавшегося в безвыходной ситуации на высоте нескольких метров.

Вчера, 17 марта, в приют поступила экстренная заявка. На улице 4-я Дунайская, 13, собака застряла лапой в ветвях дерева и не могла спуститься. Прибывшая на место бригада отлова была вынуждена применить снотворное, чтобы безопасно снять животное с высоты.

– Малыш Котопес оказался трусишкой, пока осторожничает, но агрессии не проявляет. Спокойно дал себя осмотреть нашим врачам, повреждений не обнаружено, – рассказали в приюте.

В приюте собака пройдет стандартную программу ОСВВ: ее вакцинируют, кастрируют и чипируют.

·Общество

«Оказался трусишкой»: в Омске спасли застрявшую на дереве собаку

Бригаде отлова пришлось использовать снотворное.

В Омске специалисты Муниципального приюта для животных спасли пса, оказавшегося в безвыходной ситуации на высоте нескольких метров.

Вчера, 17 марта, в приют поступила экстренная заявка. На улице 4-я Дунайская, 13, собака застряла лапой в ветвях дерева и не могла спуститься. Прибывшая на место бригада отлова была вынуждена применить снотворное, чтобы безопасно снять животное с высоты.

– Малыш Котопес оказался трусишкой, пока осторожничает, но агрессии не проявляет. Спокойно дал себя осмотреть нашим врачам, повреждений не обнаружено, – рассказали в приюте.

В приюте собака пройдет стандартную программу ОСВВ: ее вакцинируют, кастрируют и чипируют.