·Происшествия

Житель Омской области убил возлюбленную и спрятал тело в погребе

Мужчина нанес женщине 19 ножевых ранений.

В Омской области перед судом предстанет житель Калачинского района, обвиняемый в жестоком убийстве 51-летней женщины. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.

Трагедия произошла в ночь на 15 декабря прошлого года. По версии следствия, во время совместного застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора на почве ревности. В порыве ярости обвиняемый нанес потерпевшей 19 ножевых ранений. Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался замести следы. Он тщательно вымыл пол от крови, а тело погибшей спрятал в погреб частного дома.

Криминалисты при осмотре места убийства обнаружили биологические следы и другие вещественные доказательства. Сейчас материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

