Маршрутки в Омске перестали быть главным общественным транспортом

omskinform.ru

Муниципалы «рулят»

Транспортная реформа, начатая омскими властями несколько лет назад, перевернула рынок общественного транспорта в городе. Если раньше на нем «рулили» частные перевозчики, аккумулировавшие более 60 % пассажиров, то сегодня все ровно наоборот. Основную часть омичей перевозят муниципальные предприятия и частники, работающие на регулируемых маршрутах.

По данным организатора перевозок, городского департамента транспорта, за 2025 год по 116 муниципальным маршрутам в Омске было перевезено 201,6 млн пассажиров. Это на 7,5 млн пассажиров (или на 3,6 %) меньше, чем в 2024 году.

При этом на регулируемых маршрутах было перевезено 121,7 млн пассажиров, что на 1,5 млн пассажиров (или на 1,2 %) больше, чем в 2024 году; по нерегулируемым маршрутам перевезли 79,9 млн пассажиров, что на 9 млн пассажиров (или на 11,1 %) меньше, чем в 2024 году. То есть пропорция 60 на 40 процентов теперь в пользу регулируемого сектора, где первую скрипку играют муниципальные «Пассажирское предприятие № 8» и «Электрический транспорт».

Нерегулируемых маршрутов в городе осталось 46, на них работают 42 частных перевозчика – юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.

Время больших автобусов

omskinform.ru

Омскими властями взят курс на приобретение транспортных средств большой пассажировместимости – не менее 95 человек на одно транспортное средство. Они должны быть оснащены экологичными двигателями и адаптированы для молодых родителей с детьми и колясками, инвалидов-колясочников и т. д.

За период с 2018 года городом по различным программам было закуплено 218 автобусов большого класса, 100 автобусов среднего класса, 111 троллейбусов и 24 трамвая.

На условиях льготного лизинга с 2020 года по 2024-й на троллейбусных маршрутах №№ 3, 4, 15, 67 и автобусных маршрутах № 22, 29, 33, 45 был полностью обновлен подвижной состав, и они стали магистральными. Перевозчики немуниципальной формы собственности в прошлом году, опять же на условиях льготного лизинга, закупили 55 автобусов среднего класса, сейчас они ходят по маршрутам № 20, 58, 59 и 73.

– Время идет, процесс обновления пассажирского транспорта – это такой же процесс, как и ежедневная жизнь человека: что-то стареет, что-то обновляется, – комментирует ситуацию председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета Юрий Арчибасов. – Все, наверное, видят, что автобусы в малом и среднем классе частными перевозчиками не обновляются. В итоге перевозчики, имеющие такие автобусы, с пассажиропотоком в час пик не справляются.

Отметим, что в 2026 году перевозчиками немуниципальной формы собственности запланировано приобретение 36 автобусов большого класса и 33 автобусов среднего класса вместимости.

Omskinform.ru

Долги и кассовый разрыв

На этой неделе частные перевозчики, работающие на регулируемых маршрутах, публично заявили, что им задерживают выплату межтарифной разницы. И они готовы к крайним мерам – невыпуску транспорта на маршруты.

Поясним, что тариф на поездку в автобусе составляет 64,99 рубля, для трамваев и троллейбусов – 72,29 рубля. При этом для пассажиров стоимость проезда (провозная плата) осталась прежней – 40 рублей при безналичной оплате картой или проездным «Омка» и 47 рублей за наличный расчет. Вот эту разницу между утвержденным РЭК тарифом и фактической оплатой пассажира компенсирует городской бюджет. В год это около 1,5 млрд рублей. Долг перед частниками составил более 50 миллионов, у них возник кассовый разрыв. Впрочем, как сообщил «Омск-информу» депутат Юрий Арчибасов, долги уже выплачены.

– По моим данным, все выплатили, – заявил Арчибасов. – Мы с этим вопросом разбирались, и департамент транспорта нам сказал о том, что начиная с январских праздников они начали заниматься документами, это не их прерогатива, это установленная федеральным законодательством процедура. Это надо подать заявку, она должна на сайте «отвисеть» какой-то период времени, потом 10 дней на рассмотрение и т.д. Эта ситуация в начале марта уже была исправлена, со всеми подписаны соглашения.

Общественный транспорт в Омске, судя по настрою властей, и дальше будет развиваться в стороны регулируемых перевозок. Этому способствует законодательство и экономическая обстановка в стране: у частных перевозчиков, работающих на нерегулируемых маршрутах, становится меньше возможностей для обновления подвижного состава и привлечения водителей. В результате пассажиры постепенно мигрируют в муниципальный транспорт и к частникам, способным закупать новые автобусы.