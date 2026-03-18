Продали на запчасти: омская пара заплатит 65 тысяч за «исчезнувшую» машину

Омичка продала конфискованный у мужа автомобиль.

Супруги из Омска стали фигурантами судебного разбирательства из-за продажи автомобиля, подлежащего конфискации.

История началась в июле 2024 года, когда мужчину осудили за повторную пьяную езду. Суд постановил конфисковать его Volkswagen Passat в доход государства. Пока оформлялись бумаги, иномарку оставили на хранение жене осужденного. Однако женщина решила продать автомобиль на запчасти.

Прокурорская проверка вскрыла пропажу вещдока. В итоге надзорное ведомство потребовало взыскать стоимость «исчезнувшего» авто с обоих супругов. Суд удовлетворил иск, и теперь паре придется выплатить государству 65 тыс. рублей.

·Общество

Продали на запчасти: омская пара заплатит 65 тысяч за «исчезнувшую» машину

Омичка продала конфискованный у мужа автомобиль.

Супруги из Омска стали фигурантами судебного разбирательства из-за продажи автомобиля, подлежащего конфискации.

История началась в июле 2024 года, когда мужчину осудили за повторную пьяную езду. Суд постановил конфисковать его Volkswagen Passat в доход государства. Пока оформлялись бумаги, иномарку оставили на хранение жене осужденного. Однако женщина решила продать автомобиль на запчасти.

Прокурорская проверка вскрыла пропажу вещдока. В итоге надзорное ведомство потребовало взыскать стоимость «исчезнувшего» авто с обоих супругов. Суд удовлетворил иск, и теперь паре придется выплатить государству 65 тыс. рублей.