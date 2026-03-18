·Общество

Омскую молодежь будут учить патриотизму через переименование остановки

Сейчас остановка называется «По требованию» и, безусловно, ничему не учит.

Переименование остановки на окраине Омска будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, заявили в администрации Центрального округа. Сейчас остановка называется «По требованию».

Как сообщила на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам архитектуры и градостроительства замглавы Центрального округа Галина Москаленко, в скором времени остановка будет именоваться «Сад имени генералиссимуса Суворова». Это должно повысить значимость самого сада, его узнаваемость и, что самое интересное, способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

– Изменение наименования остановочного пункта позволит повысить общественно-социальную значимость сада имени генералиссимуса Суворова, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, – сказала Москаленко.

Депутаты положительно оценили переименование остановки, равно как и работы, проведенные НПО «Мир» в саду имени Суворова. Предприятие и стало инициатором переименования остановки.

