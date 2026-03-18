Омскую молодежь будут учить патриотизму через переименование остановки

Переименование остановки на окраине Омска будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, заявили в администрации Центрального округа. Сейчас остановка называется «По требованию».
Как сообщила на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам архитектуры и градостроительства замглавы Центрального округа Галина Москаленко, в скором времени остановка будет именоваться «Сад имени генералиссимуса Суворова». Это должно повысить значимость самого сада, его узнаваемость и, что самое интересное, способствовать патриотическому воспитанию молодежи.
Депутаты положительно оценили переименование остановки, равно как и работы, проведенные НПО «Мир» в саду имени Суворова. Предприятие и стало инициатором переименования остановки.