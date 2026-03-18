В Омске снова заговорили о трамвае на Левобережье

При ремонте моста у Телецентра не стали убирать полотно для рельсового транспорта.

Фото: Владимир Казионов

Мэрия Омска оставляет возможность запуска трамвая на Левый берег по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Информация об этом прозвучала на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам архитектуры и градостроительства.

Депутат Алексей Половников поинтересовался у представителей администрации о дальнейшей судьбе трамвайного полотна на мосту у Телецентра. Парламентарий отметил, что в случае консервации, а не выноса рельсов их можно вновь использовать для запуска составов. Трамваи перестали ходить на Левый берег в 2007 году.

– На прошлых комитетах мы говорили, что полотно будет консервироваться и что есть возможность потом, при необходимости, вернуть его, – напомнил депутат.

Директор департамента строительства мэрии Омска Александр Маер подтвердил, что трамвайное полотно на мосту именно консервируется, а не разбирается. Соответственно, мэрия не отказывается от идеи возродить трамвайное сообщение с Левобережьем.

