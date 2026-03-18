На Омском НПЗ назвали самые востребованные рабочие профессии

На фоне высокого спроса на специалистов в промышленности предприятие сообщило о наиболее востребованных рабочих специальностях и возможностях профессионального роста.

С начала года работодатели Омской области разместили более 13 тысяч вакансий. Об этом сообщили в кадровом центре «Работа России». По данным аналитиков, свыше 7 тысяч предложений приходится на сферу производства и транспортную отрасль – именно здесь фиксируется один из самых высоких уровней дохода.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе отмечают, что на предприятии особенно востребованы операторы технологических установок, которые контролируют работу производственных объектов, а также товарные операторы, отвечающие за качество сырья, прием, хранение и отгрузку нефтепродуктов. Кроме того, стабильно востребованы машинисты компрессорных установок, слесари-ремонтники, электрогазосварщики и электромонтеры.

– Специалисты Омского НПЗ работают на высокотехнологичных установках, которые соответствуют высоким стандартам промышленной и экологической безопасности, – отметила заместитель генерального директора Омского НПЗ по персоналу и организационному развитию Светлана Шагова. – У нас на предприятии большая и сплоченная команда профессионалов и всегда есть открытые вакансии для тех, кто стремится присоединиться к нам. С вакансиями можно ознакомиться на портале «Газпром нефти» в разделе «Карьера». Омский НПЗ предлагает работникам достойную оплату труда с ежегодной индексацией и расширенный социальный пакет. Важно, что ОНПЗ заинтересован в профессиональном росте своих сотрудников: сейчас на предприятии действуют более 50 образовательных программ, ориентированных на развитие компетенций наших специалистов.

Фото: Григорий Овесов

Подготовка будущих специалистов начинается еще во время обучения. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Омского промышленно-экономического колледжа создан образовательно-производственный кластер. При поддержке предприятия здесь обновили учебные классы и тренировочные площадки, а обучение ведется по современным программам.

Сегодня в кластере обучаются 450 студентов по 21 востребованной специальности, включая операторов технологических установок и слесарей по ремонту оборудования. После окончания обучения выпускники могут трудоустроиться на Омский НПЗ и в дочерние предприятия «Газпром нефти».

По данным Омскстата, по итогам 2025 года самые высокие зарплаты в регионе получали сотрудники предприятий по производству кокса и нефтепродуктов – в среднем около 188,9 тысячи рублей в месяц.