Форвард «Авангарда» Потуральски стал лучшим в КХЛ

Нападающий признан лучшим игроком прошедшего игрового дня.

Нападающий омского «Авангарда» Эндрю Потуральски признан лучшим игроком игрового дня в КХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Напомним, что вчера «Авангард» вырвал победу у минского «Динамо». Матч закончился со счетом 4:3. За игру Потуральски оформил дубль. Одна из его шайб стала победной в овертайме.

Кроме того, форвард выиграл 66,7 % вбрасываний (12 из 18), и нанес 4 броска в створ ворот соперника.

