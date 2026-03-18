Омичи стали реже вызывать экстренные службы

Омская служба «112» зафиксировала резкий спад числа происшествий в середине марта. По данным БУ «Безопасный регион», за неделю с 9 по 16 марта операторы приняли 19 257 звонков – это почти на 13 % меньше, чем на предыдущей неделе.

Чаще всего омичам требовалась помощь медиков (3 662 вызова) и полиции (2 764 обращения). В 582 случаях на место ЧП выезжали сразу несколько экстренных служб.

Также за неделю поступило 382 сообщения о ДТП. Это на 102 вызова меньше, чем на прошлой. Кроме того, за отчетный период спасатели выезжали на тушение пожаров 151 раз, а газовая служба отработала 62 заявки.