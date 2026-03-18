Организатор криптофермы на омской ТЭЦ отделался «условкой»

Суд вынес приговор по делу о хищении электроэнергии.

Советский районный суд Омска вынес приговор 58-летнему Андрею Долгих, который вместе с сообщниками организовал подпольную криптоферму на мощностях ТЭЦ-4. Бывшего сотрудника энергокомпании признали виновным в хищении электроэнергии и коммерческом подкупе.

Как установил суд, с февраля 2022 по апрель 2024 года группа из пяти человек осуществляла незаконный майнинг цифровой валюты. Чтобы майнинг шел бесперебойно, участники группы дали взятку начальнику электрического цеха ТЭЦ-4. За 525 тысяч рублей сотрудник предприятия не только подключил оборудование к сетям, но и обязался скрывать кражу энергии, а также оперативно чинить линии в случае поломок.

Итогом «бизнеса» стал колоссальный ущерб для АО «ТГК-11» – более 12,3 млн рублей. Силовики из УФСБ и следственного комитета пресекли деятельность группы, наложив арест на имущество фигурантов на сумму 13 млн рублей.

Советский районный суд назначил подсудимому 3 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, мужчине придется полностью возместить ущерб энергокомпании.