Мост у Телецентра в Омске «засияет» в цветах «Авангарда»

Иллюминацию планируют включать на праздники, создавая светящийся тандем с башней Телецентра.

После завершения реконструкции моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра на объекте будет работать подсветка, сообщил директор департамента строительства администрации Омска Александр Маер. Выступая сегодня, 18 марта, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам архитектуры и градостроительства, чиновник рассказал, что в конце марта пройдет строительный штаб, на котором выберут варианты подсветки для моста.

– К концу марта на областном штабе по строительству под председательством губернатора будем рассматривать сценарии архитектурной подсветки. Подсветка у нас может поддерживать 13 сценариев, – отметил чиновник.

Сейчас подрядчики готовят наглядную визуализацию работы подсветки моста. По словам главы депстроя, иллюминацию планируется включать на праздники, а также во время домашних игр «Авангарда».

– Так как рядом находится «G-Drive Арена», во время игр «Авангарда» мост будет «подкрашиваться» в цвета команды. Все это выберем, будет красиво, – заверил Маер.

Отметим, что на съезде с моста имени 60-летия ВЛКСМ находится башня Телецентра, на которой также установлена подсветка. Судя по планам властей, она будет работать в унисон с подсветкой моста.

Что касается готовности моста, то сейчас реконструкция объекта выполнена на 37 %. На объекте трудятся в среднем 130 человек в две смены, без выходных и праздников. Полностью сдать мост планируется в октябре этого года, но движение собираются открыть раньше.