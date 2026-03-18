Ледоход близко: синоптики назвали сроки вскрытия омских рек

Лед на реках Омской области тронется во второй декаде апреля.

Синоптики представили предварительный прогноз весеннего половодья. По информации начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, лед на реках региона начнет вскрываться во второй декаде апреля.

– Наиболее раннее вскрытие Иртыша в Омской области наблюдалось с 5 по 12 апреля, самое позднее вскрытие – с 4 по 15 мая, – говорится в сообщении.

Уровни воды в Омской области ожидаются в основном близкими к норме или на 0,3–0,5 метра выше нее. На реках Тара и Уй прогнозируется превышение нормы до 0,8 метра. Самая напряженная ситуация ожидается на реках Омь и Ишим – там вода может подняться на 1,5 метра выше средних многолетних значений.

Специалисты также предупреждают о риске образования ледяных заторов на Иртыше в момент вскрытия реки. Окончательный и более детальный прогноз метеорологи обещают дать к началу апреля.

