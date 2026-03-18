В Омске скончался опытный педагог и руководитель

Фото: vk.com/depobromsk

Ушел из жизни заслуженный омский педагог и руководитель детского сада № 341 Михаил Михайлов. О его смерти сообщили в департаменте образования города.

Михаил Михайлович посвятил педагогике почти 40 лет. Свой профессиональный путь он начал в 1988 году учителем биологии в школе № 137. За годы карьеры он возглавлял несколько образовательных учреждений города – школы № 53, 57 и 55, а также руководил педагогическим колледжем № 1. Последним местом его работы стал детский сад № 341.

– Все коллеги вспоминают Михаила Михайловича не только как прекрасного специалиста, но и как наставника, способного поддержать начинающих педагогов, направить на новые успехи и искренне вкладываться в общее дело. Благодаря своему таланту организатора и искренней любви к детям детский сад № 341 приобрел репутацию места, где царит атмосфера особого внимания и заботы, – говорится в сообщении.

О месте и времени прощания с Михаилом Михайловым обещают сообщить позже.