Омская область вошла в тройку крупнейших экспортеров зерна в России

В феврале омское зерно отгружали в 19 стран мира.

Омская область заняла третье место в России по объемам погрузки зерновых культур на экспорт. По данным ОАО «РЖД», в феврале 2026 года из региона было отгружено 290 тыс. тонн сельхозпродукции.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа, основу омского экспорта составили пшеница, ячмень, а также зернобобовые и масличные культуры. География поставок охватила 19 стран. Наибольший объем был направлен в Республику Казахстан, Китайскую Народную Республику, государства Африки (Нигерия, Ангола), Израиль и Южную Корею.

В тройку лидеров по отгрузкам вместе с Омском вошли также Новосибирская область (334 тыс. тонн) и Алтайский край (328 тыс. тонн).