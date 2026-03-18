Омских ресурсников наказали на крупную сумму за «болото» на участке

Причиной стали технологические сбросы.

vk.com/chp55

Суд в Омске рассмотрел спор между местным жителем и АО «ОмскРТС» из-за затопления дачного участка.

Судом установлено, что в июле – августе 2024 года участок истца в СТ «Каучук» на улице Комбинатской, как и другие участки, был затоплен. Причиной, как выяснилось в ходе разбирательства, стали технологические сбросы и профилактические работы на тепловых сетях, проводимые ресурсоснабжающей организацией.

Эти работы и последующая откачка воды подтверждены документально и перепиской с надзорными органами. Собственник участка оценил причиненный ущерб в 758 тысяч рублей. Поскольку урегулировать спор в досудебном порядке не удалось, он обратился в суд.

Представитель АО «ОмскРТС» на судебном заседании утверждал, что затопление могло быть вызвано ремонтом дороги или ростом грунтовых вод. Суд отверг эти доводы, так как официальные данные показали, что работы на улицах не проводились, а метеонаблюдения не зафиксировали значительных осадков.

Судебная экспертиза подтвердила серьезный ущерб участку: почва пришла в непригодное состояние и требует осушения и рекультивации. Суд, изучив материалы дела, признал требования истца обоснованными и обязал АО «ОмскРТС» выплатить 758 тысяч рублей компенсации.

Судебная коллегия Омского областного суда признала законным решение районного суда и не изменила его.