На расселение аварийных домов в Омске нужны миллиарды, но взять их негде

Всего по городу необходимо освободить 700 жилых помещений.

В Омске на расселение сотен помещений в аварийных домах не хватает денег. Статистикой поделились представители мэрии во время доклада на заседании комитета по ЖКХ Омского городского совета.

Как рассказал директор департамента жилищной политики Омска Дмитрий Хрищенко, переезд омичей из «авариек» осуществляется за счет госпрограммы и областного и городского бюджетов. Сейчас в Омске нужно расселить 702 жилых помещения, а жильцы 51 помещения ждут переезда с 2017 года. Однако средств на всех не хватает.

– Ситуация сложная. По программе и по судебным решениям на сегодняшний день мы обязаны расселить 702 жилых помещения, – рассказал чиновник.

По словам Хрищенко, на расселение всех аварийных помещений потребуется 2,5 млрд рублей, которых, очевидно, в один момент не достать. А дома, как правило, ветшают: в Омске почти каждую неделю признают аварийным очередной дом, а пока у мэрии появятся деньги на их расселение, рассыпающихся домов станет еще больше.

Однако администрация работает с тем, что есть: в ход идут и новые квартиры, переданные муниципалитету застройщиками, и маневренный фонд и выморочное имущество.