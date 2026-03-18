Омский аэропорт начал зарабатывать на бизнес-залах

Омский аэропорт в 2025 году заработал 1,5 миллиарда рублей, но чистая прибыль при этом упала почти в три раза – до 44,9 миллиона. Такие данные содержатся в бухгалтерском отчете.

Основной доход по-прежнему приносят взлеты и посадки самолетов и услуги по авиационной безопасности – вместе более 470 миллионов рублей. Но дополнительные сервисы растут быстрее: бизнес-залы принесли почти 106 миллионов, подача трапов и перронных автобусов – 204 миллиона, аренда площадей и рекламных мест – более 79 миллионов, бортпитание – еще 7 миллионов.

Расходы тоже увеличились. На зарплаты, премии и отпускные руководства ушло почти 27 миллионов, тогда как годом ранее эта сумма была меньше – 24 млн. Дивиденды составили 118 миллионов, часть из которых, 1,6 миллиона, вернулась как невостребованная. Заметно выросли и затраты на содержание бизнес-залов – почти на 7 миллионов, что связано с ростом числа бизнес-пассажиров почти на 6 тысяч человек.