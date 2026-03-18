Убирают «на сдачу»: в омских дворах обнаружены сотни «подснежников»

Администрация готовится к массовому вывозу машин на спецстоянку, но большая часть остается вне поля зрения чиновников.

На дорогах и дворах Омска пылятся и засыпаются снегом сотни брошенных машин, которые еще не успели убрать. Об этом рассказал глава Ленинского округа Омска Николай Хроленко на заседании комитета по ЖКХ Омского городского совета.

По словам Хроленко, в период с марта 2025 года по февраль этого года администрации округов проверили 634 автомобиля, которые имели признаки бесхозяйственности. Как оказалось, большая часть – 415 машин – брошенными не являлась. Собственниками в добровольном порядке вынесено 188 транспортных средств, а 5 пришлось ставить на спецстоянку силами городских властей. Остальные авто остались стоять на обочинах и дворах по причине нехватки денег.

Дело в том, что в бюджет не закладывается вынос бесхозных средств передвижения. Для городской казны стоящая несколько лет машина и не там поставленный столб или забор – это одно и то же. Поэтому брошенные авто убирают уже «на сдачу». Однако, как отметил Хроленко, в этом году на уборку таких объектов в бюджет заложено куда больше денег, поэтому теперь можно планировать перемещение на спецстоянку уже 26 машин.

Однако в статистику вошли только «замеченные» машины. По словам депутата Дмитрия Саханя, в Омске стоит больше 100 таких авто. Еще одной проблемой являются те машины, хозяева которых намеренно загораживают проезд другим участникам движения, занимают стояночное место на длительный срок или мешают благоустройству.

Напомним, что бесхозными считаются авто, собственник которых неизвестен, а также те, у которых нет деталей или большое количество ржавчины на кузове. Перед эвакуацией специалисты должны составить акт и в течение пяти дней искать владельца машины.