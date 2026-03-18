Омичка обокрала мужчину, получившего выплаты после смерти отца на СВО

Пока потерпевший спал, девушка перевела себе 485 тыс. рублей.

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы, обвиняемой по п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Следствие установило, что в январе 2026 года 19-летняя омичка, находясь у знакомых, воспользовалась сном потерпевшего: введя подслушанный пароль от банковского приложения, она перевела себе 85 тыс. рублей, а затем, сменив ПИН-код карты, сняла еще 400 тыс. рублей.

Мужчина получил эти денежные средства после гибели отца в спецоперации. Омичка признала вину и вернула 392 тыс. рублей.

Прокуратура направила уголовное дело в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье – шесть лет лишения свободы.