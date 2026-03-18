Омским подросткам могут запретить покупать топливо и краски

Это связано с увеличением числа ДТП с участием подростков.

На комитете Омского горсовета по местному самоуправлению, законности и правопорядку обсудили законодательную инициативу, которая может ограничить доступ несовершеннолетних к горюче-смазочным материалам, легковоспламеняющимся жидкостям и лакокрасочной продукции. Проект закона планируется внести в Законодательное собрание региона.

Так, начальник правового управления Омского городского совета Денис Голушков пояснил, что аналогичные ограничения уже действуют в ряде регионов России, включая Кемеровскую область, Чувашию и Ярославль. По его словам, инициатива направлена на повышение безопасности и профилактику правонарушений среди подростков.

Представитель Роспотребнадзора пояснила, что ведомство контролирует только те ограничения, которые уже закреплены на уровне законодательства. В случае принятия закона надзор будет возможен, однако сам по себе вопрос введения запрета выходит за рамки текущих полномочий службы. При этом в ведомстве заявили о готовности поддержать инициативу, назвав ее актуальной.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Омску Сергей Лебедев, объясняя причины появления законопроекта, отметил, что поводом стал анализ аварийности с участием детей. По его данным, несмотря на общее снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров и пешеходов, резко выросло количество аварий, где дети выступают водителями. В частности, число таких ДТП увеличилось более чем в три раза, а с участием мототранспорта – в четыре раза.

Он подчеркнул, что подростки свободно получают доступ к топливу, что позволяет им использовать мопеды и мотоциклы без должного контроля. Ограничение продажи бензина, по его мнению, не решит проблему полностью, но создаст дополнительные барьеры. Кроме того, среди аргументов прозвучала и тема безопасности: речь шла о рисках использования горючих веществ в противоправных целях, включая поджоги.

Депутаты также обратили внимание на возрастные ограничения. В частности, обсуждался вопрос, почему предлагается установить порог в 16 лет, хотя официально управлять транспортом можно позже. Разработчики пояснили, что мера направлена именно на тех подростков, которые уже фактически управляют техникой без прав.

Отдельная дискуссия развернулась вокруг лакокрасочных материалов. Некоторые участники заседания выразили сомнения в необходимости ограничивать их продажу, указывая, что такие товары широко доступны в хозяйственных магазинах и используются в быту. Однако авторы инициативы настаивают, что в законопроекте речь идет о комплексном подходе – ограничения должны затронуть как топливо, так и потенциально опасные жидкости.

Также был поднят вопрос о механизме ответственности. Депутаты отметили, что одного запрета недостаточно – необходимо закрепить санкции за его нарушение. Предполагается, что соответствующие изменения могут быть внесены в региональный КоАП, при этом окончательное решение о механизме контроля и уполномоченных органах еще предстоит определить.

В итоге участники заседания сошлись во мнении, что инициатива требует доработки, после чего будет направлена в Законодательное собрание Омской области для дальнейшего рассмотрения.