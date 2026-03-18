«Здравствуй, сосед!»: в Омске предложили переселять в гетто жителей аварийных домов

Жители новостроек жалуются на асоциальных соседей.

Омский депутат предложил переселить собственников аварийного жилья, ведущих асоциальный образ жизни, в специально отведенные для этого микрорайоны. Вопрос обсуждался на заседании комитета по ЖКХ Омского городского совета.

Депутат Алексей Провозин выступил с инициативой перестать «рассыпать» получателей бесплатного жилья по всему городу и начать компактно селить их в специально отведенных местах.

– Почему бы не задуматься о том, чтобы как-то локализовать эту собственность в конкретных местах? У вас есть дом – общежитие, и там живут такие вот. И там все устроено под их образ жизни, – предложил парламентарий.

Как рассказал депутат, избиратели задают вопросы о новых «соседях», которые терроризируют жильцов новых ЖК. По мнению Провозина, омичи из новых микрорайонов не заслужили сомнительного соседства с теми, кому квартира досталась от государства.

– Они за свои деньги, горбатясь на трех работах, получив ипотеку, приобрели жилье, потом вкладывают деньги, отстраивают, о детях думают, о родителях думают... И тут директор департамента подписал некий документ – и у нас сосед. Здравствуй, сосед! Который всему подъезду теперь отныне и навсегда будет доставлять массу «приятных» эмоций, потому что ему там квартирку дали, – рассказал Провозин.

Однако председатель комитета Сергей Фролов охладил пыл коллеги. По его словам, в аварийных домах живут не маргиналы, а обычные, часто растерянные люди. Они бы давно приватизировали свое жилье, да только смысла нет – дом рассыпается.

– Там не бомжи, не люмпен-пролетариат. Там нормальные люди. Они бы приватизировали это жилье, но оно уже рушится. Они просто стоят растерянные, пока стенка падает, – вступился Фролов.

В ответ на предложение директор департамента жилищной политики Дмитрий Хрищенко отметил, что идея создания «спецрайонов» для переселенцев труднореализуема.

Сейчас, как рассказал Хрищенко, на балансе города находится более 10 тысяч жилых помещений, разбросанных по всем округам. Концентрировать такой объем фонда в одной точке юридически и технически невозможно, к тому же закон обязывает обеспечивать права всех граждан, независимо от их образа жизни.