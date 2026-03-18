Спектакль, на который было трудно попасть, перенесли на Основную сцену Омской драмы

На моноспектакль «Как я съел собаку» (16+) по пьесе Евгения Гришковца в исполнении Степана Дворянкина можно сходить по билетам и по «Пушкинской карте».

Хорошая новость для тех, кто годами хотел, но не мог попасть на моноспектакль «Как я съел собаку» по пьесе Евгения Гришковца в исполнении Степана Дворянкина! Популярная постановка заслуженного артиста России Николая Константинова несколько лет идет на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой, и билеты раскупаются мгновенно.

Юбилейный, 75-й показ «Как я съел собаку» впервые пройдет на Основной сцене Омской драмы 29 марта в 13 часов.

Пьеса Евгения Гришковца «Как я съел собаку» – это «универсальная история взросления человека», наполненная опытом моряка, пережившего службу на Тихоокеанском флоте. Повествование ведется от первого лица как череда воспоминаний – о детстве, юности, о службе вдали от дома, о том, как менялось восприятие мира молодого парня. Пьеса строится на контрастных воспоминаниях новобранца, отправляющегося на Дальний Восток, и того же героя, но уже спустя три года службы. Спектакль-монолог полон забавных и трогательных жизненных зарисовок, которыми герой, будто лично переживший их, делится со зрителем.

– Уважаемые зрители, на спектакль «Как я съел собаку» открыта продажа билетов для всех желающих! Для меня это большое событие! И мне было бы очень приятно, если это станет таким же большим событием и для вас! Спектакль идет много лет, я уверен, что этот показ станет особенным. Приходите, жду! Ваш С. Д.! – обратился к своим поклонникам артист Степан Дворянкин.