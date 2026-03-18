В Омск массово хлынули мигранты

Несмотря на увеличение числа иностранцев, полиция зафиксировала снижение преступности на 10 %.

Фото: 55.мвд.рф

На заседании комитета Омского городского совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка начальник УМВД России по Омской области Михаил Рагулин подвел итоги работы полиции за 2025 год. Отдельное внимание уделили резкому увеличению миграционного потока.

За 2025 год было рассмотрено почти 74,5 тысячи сообщений о преступлениях и происшествиях и оказано более 345 тысяч государственных услуг населению. Особое внимание, по словам Рагулина, было уделено миграционной ситуации.

– Поставлены на миграционный учет по месту пребывания практически 74 тысячи иностранных граждан. Для справки, в прошлом году таких было 22 тысячи, – отметил начальник регионального УМВД.

Он добавил, что рост потока мигрантов сопровождался усилением контроля за их пребыванием: в ходе проверок было пресечено 2847 правонарушений. Глава омской полиции также рассказал о борьбе с незаконной миграцией.

– Лица, оказывающие услуги по незаконной легализации мигрантов на территории города, привлечены к уголовной ответственности. У нас было 43 таких случая. Кроме того, выявлено 262 преступления, совершенных иностранными гражданами, а 201 человек по решению суда был помещен в Центр иностранных граждан до выдворения, – поделился Рагулин.

Он также заявил, что в прошлом году удалось избежать серьезных межнациональных конфликтов, поскольку правонарушений, способных спровоцировать напряженность на этой почве, зафиксировано не было.

Кроме того, Рагулин подчеркнул, что проводимая профилактическая работа и принятые меры оказали положительное влияние на криминогенную обстановку в регионе. В частности, по его словам, отмечается снижение уровня преступности – примерно на 10 % по сравнению с предыдущими периодами.