Омичи могут рефинансировать ипотеку по ставке от 18,89 %

ПСБ запустил в Омске программу рефинансирования ипотеки, позволяющую переоформить жилищный кредит любого банка по сниженной ставке – от 18,89 %. Воспользоваться предложением могут сотрудники бюджетной сферы, военнослужащие и клиенты банка.

Программа доступна для врачей, учителей, воспитателей, работников музеев и библиотек, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, участников накопительно-ипотечной системы для военнослужащих, а также владельцев зарплатных карт ПСБ.

Базовая ставка для большинства клиентов составляет 18,99 %. Для работников ОПК и государственных учреждений, получающих зарплату на карту ПСБ, ставка снижена до 18,89 %. Для военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы при оформлении зарплатной карты банка она составит 19,20 %.

Сумма рефинансирования может достигать 20 млн рублей, срок кредитования – от 3 до 30 лет. Условия программы распространяются как на первичный, так и на вторичный рынок жилья. При рассмотрении заявки банк может учитывать доходы до четырех членов семьи, включая гражданских супругов.

Кроме снижения ставки, заемщики могут изменить дату платежа или состав созаемщиков – например, вывести из договора бывшего супруга. Подать заявку могут даже те клиенты, которые оформили ипотеку в другом банке всего один-два месяца назад.

– Омичи получают возможность существенно снизить ежемесячные кредитные платежи благодаря смягчению условий ипотечных программ, – отметила Елена Федотова, руководитель ипотечного центра ПСБ в Омске. – Те, кто оформлял займы под высокий процент в прошлом году, теперь смогут облегчить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Подать заявку на рефинансирование можно дистанционно – по электронной почте ipoteka@omsk.psbank.ru, на сайте банка или в офисе ПСБ в Омске по адресу: Газетный переулок, 8. Телефон для консультаций (3812) 29-28-40.

* Ставка 18,89 % применяется по программе «Рефинансирование» для работников оборонно-промышленного комплекса и государственных/бюджетных организаций, которые получают зарплату на карту ПСБ. До государственной регистрации ипотеки/залога прав в пользу ПСБ процентная ставка составляет 20,89 %. По истечении 60 календарных дней с даты фактического предоставления кредита и до предъявления заемщиком оригинала договора об ипотеке/договора залога прав, подписанного сторонами, и выписки из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию ипотеки/залога прав в пользу ПСБ, процентная ставка составляет 23,89 %. Для всех остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,1 процентных пункта. ПСК: 21,625–35,972 %. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ КРЕДИТА В РАЗДЕЛЕ «ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ/КРЕДИТЫ/ИПОТЕКА/РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» НА САЙТЕ: WWW.PSBANK.RU