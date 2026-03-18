·Экономика/Бизнес

Минтранс назвал количество легальных такси в Омске

Половина машин, используемых в легковом такси, принадлежит самозанятым омичам.

По итогам 2025 года в Омской области насчитали 10,3 тыс. транспортных средств, используемых в качестве легкового такси. С 2023 года, когда начал формироваться региональный реестр, количество легальных такси выросло в 25 раз.

– За 4 месяца 2023 года в региональный реестр легковых такси внесены сведения о 448 транспортных средствах, в реестр перевозчиков – 69 лицах. В 2024 году количество легковых такси увеличилось до 7,2 тыс. транспортных средств, перевозчиков – до 2,6 тыс. лиц. По итогам 2025 года количество легковых такси, отраженных в реестре, составило 10,3 тыс. единиц, количество перевозчиков легковых такси – 5,3 тыс. лиц, из которых 5 тыс. самозанятых граждан, – сообщили в областном минтрансе.

Перевозчикам, занятым в сфере легкового такси, по итогам 2025 года начислено налогов на 528 млн рублей.

