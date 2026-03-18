Пятилетняя омичка разбила голову на термальном курорте в Тюмени

Ребенок получил травму головы, поскользнувшись при выходе из детского туалета.

Жительница Омска отсудила более 100 тыс. рублей за травму пятилетней дочери, полученную ребенком на термальном курорте в Тюмени. Инцидент произошел ровно год назад, 18 марта 2025-го.

Выходя из детского курорта на территории оздоровительного комплекса, девочка поскользнулась, упала на спину и больно ударилась головой. В больнице ей диагностировали рвано-ушибленную рану затылочной части. Мать юной омички направляла в адрес термального курорта претензию, но ей отказали в компенсации ущерба. Тогда женщина пошла в прокуратуру.

– Поскольку в судебном заседании нашло подтверждение наличие недостатков в организации ответчиком безопасной эксплуатации термального курорта, прокуратура дала положительное заключение об обоснованности требований истицы, – отметили в надзорном ведомстве.

Суд постановил взыскать в пользу несовершеннолетней омички 105 тыс. рублей. Сюда вошли компенсация морального вреда и штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.