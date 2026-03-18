Даже полицейские: депутат заявила о «трехэтажном мате» на улицах Омска

Светлана Студеникина призвала руководство омской полиции усилить воспитательную работу с населением и личным составом.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Депутат Омского горсовета Светлана Студеникина в ходе заседания комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка обратила внимание на проблему, которая, по ее мнению, затрагивает всех горожан: на улицах, во дворах и даже среди полицейских все чаще звучит нецензурная лексика.

– Выходишь из подъезда и слышишь трехэтажный мат, причем от совсем маленьких детей – девочки и мальчики. Никого не стесняется, не обращает внимания на окружающих. Проходящие мимо полицейские тоже этого не слышат. Более того, самое ужасное, что полицейские сами используют этот трехэтажный мат, находясь на службе, находясь в форме полицейской, – поделилась депутат.

Начальник УМВД по городу Омску Михаил Рагулин, в свою очередь, сообщил, что в отделах полиции с прошлого года появились заместители по воспитательной работе. Они проводят разъяснительные беседы с личным составом, доводят нормы поведения и моральные принципы, а также организуют строевые смотры и индивидуальную профилактическую работу.

– Если я где-то услышу ненормативную лексику от сотрудников, реакция последует незамедлительно. Что касается населения, предугадать, где именно это будет, невозможно, но работа по профилактике ведется, – отметил правоохранитель.

В ответ Светлана Студеникина заявила, что эти меры пока работают плохо, и попросила поставить воспитательную работу с полицейскими в приоритет.