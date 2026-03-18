Ги Буше высказался о тяжелом матче «Авангарда» с минским «Динамо»

Тренер отметил ключевую роль привычек команды.

vk.com/traktor_chelyabinsk

Вчера, 17 марта, омский «Авангард» одержал трудную победу над минским «Динамо». Матч на «Минск-Арене» завершился со счетом 4:3 в овертайме. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше признал, что команда не смогла реализовать задуманную стратегию.

– В первом периоде не получилось выйти на игру так, как планировали. Мы заняли второе место на Востоке, поэтому пока не имеет большой роли, кто будет нашим соперником. Понимаем, что «Локомотив» может получить преимущество своего льда в следующей серии, если мы с ними сыграем, – заявил Буше.

Наставник отметил, что после первого периода он провел с командой разбор и напомнил игрокам, что главное – действовать по привычкам, а ключевая из них – бороться за каждую шайбу.

– Во втором периоде мы играли отлично, могли забить пять голов, у Саши Волкова был шанс, но шайба не залетела. Наши звенья здорово проводили смены и создавали много моментов. В третьем периоде игра в меньшинстве забрала часть энергии, и мы пропустили голы. Тем не менее мы перезагрузились и продолжили играть так, как должны были, – добавил Буше.

Канадский тренер также отметил вратаря «Динамо», который несколько раз выручал свою команду. Он вспомнил момент с Игорем Мартыновым в меньшинстве, когда тот получил передачу на дальнюю штангу, и признал, что хотел бы, чтобы нападающий отличился в родном городе.

Напомним, что следующий матч «Авангард» проведет 19 марта в Череповце, где сыграет заключительный матч регулярного чемпионата против местной «Северстали».