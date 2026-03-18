·Спорт

Капитан «Авангарда» Шарипзянов установил уникальный рекорд КХЛ среди защитников

Омский защитник набрал 66 очков за сезон.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал автором нового рекорда КХЛ по результативности среди защитников в одном регулярном чемпионате. В матче против минского «Динамо», который продолжается в эти минуты, он отметился голевой передачей.

Таким образом, на счету Шарипзянова стало 66 очков в нынешнем сезоне – это лучший показатель в истории лиги для игроков обороны.

– Гора с плеч упала. Рад, что работа, которую проделывал весь сезон, проделывал много лет, возвращается и окупается. Спасибо организации, клубу, партнерам, родителям, жене и детям, что я здесь, без них бы ничего не было, – заявил хоккеист в эфире КХЛ ТВ.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал защитнику магнитогорского «Металлурга» Крису Ли, который установил его в сезоне-2016/2017.

В этом сезоне 30-летний игрок обороны принял участие в 65 матчах, где набрал 66 (23+43) очков. За все время выступлений в КХЛ Шарипзянов забросил 84 шайбы и отдал 216 голевых передач в 610 играх.

Напомним, что вчера «Авангард» одержал тяжелую победу в овертайме со счетом 4:3.

·Спорт

Капитан «Авангарда» Шарипзянов установил уникальный рекорд КХЛ среди защитников

Омский защитник набрал 66 очков за сезон.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал автором нового рекорда КХЛ по результативности среди защитников в одном регулярном чемпионате. В матче против минского «Динамо», который продолжается в эти минуты, он отметился голевой передачей.

Таким образом, на счету Шарипзянова стало 66 очков в нынешнем сезоне – это лучший показатель в истории лиги для игроков обороны.

– Гора с плеч упала. Рад, что работа, которую проделывал весь сезон, проделывал много лет, возвращается и окупается. Спасибо организации, клубу, партнерам, родителям, жене и детям, что я здесь, без них бы ничего не было, – заявил хоккеист в эфире КХЛ ТВ.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал защитнику магнитогорского «Металлурга» Крису Ли, который установил его в сезоне-2016/2017.

В этом сезоне 30-летний игрок обороны принял участие в 65 матчах, где набрал 66 (23+43) очков. За все время выступлений в КХЛ Шарипзянов забросил 84 шайбы и отдал 216 голевых передач в 610 играх.

Напомним, что вчера «Авангард» одержал тяжелую победу в овертайме со счетом 4:3.