Омичка съела «школьную» булочку со смертельным сюрпризом

Неосторожность могла привести к разрыву пищевода или удушью.

Фото: t.me/ghest_omska

Омичка подверглась смертельному риску, съев булочку из магазина. Купив изделие под названием «Школьная», девушка обнаружила внутри опасный предмет, который едва не отправил ее на операционный стол.

Ужасающая находка обнаружилась лишь тогда, когда омичка отодвинула упаковку – в тесте находилась металлическая кнопка. Судя по характерным следам, острый предмет попал в изделие еще на стадии производства: кнопка была буквально вплавлена в булочку, а значит, прошла через раскаленную печь вместе с тестом.

– Просто ужас! Не представляю, что было бы, если бы я ее не заметила, – рассказала пострадавшая в соцсетях.

Отметим, что попадание острого металлического предмета в организм несет прямую угрозу жизни. Кнопка могла перекрыть дыхательные пути, вызвав удушье, или спровоцировать разрывы внутренних тканей пищевода и желудка, что приводит к тяжелейшим внутренним кровотечениям.