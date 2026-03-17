В России «парализовало» одну из крупнейших соцсетей

Пользователи жалуются, что сообщения не уходят, а лента новостей не обновляется.

Популярная соцсеть «ВКонтакте» столкнулась с серьезными техническими трудностями. Массовые жалобы на работу сервиса начали поступать сегодня вечером, сразу после 20:00. Пользователи по всей стране, включая омичей, сообщают о невозможности полноценно использовать привычные инструменты платформы.

Основной удар пришелся на систему обмена сообщениями – пользователи не могут отправить текст и медиафайлы. Кроме того, «упала» функция публикации контента: загрузка фотографий и видеороликов в альбомы и на личные страницы временно недоступна. У многих мобильное приложение и десктопная версия сайта попросту отказываются обновлять ленту новостей.

Технические специалисты площадки пока не дали официальных комментариев о причинах сбоя и примерных сроках восстановления доступа.