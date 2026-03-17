Чиновники объяснили, почему Омск утопает в грязи

По словам властей, дорожные службы чистят ливневки и вывозят снег в круглосуточном режиме.

В омской мэрии объяснили, почему улицы города превратились в грязное месиво. Омичка обратилась к властям региона с эмоциональным призывом обратить внимание на утопающие в воде и грязи улицы. По мнению омички, статус культурной столицы должен подтверждаться прежде всего чистотой и порядком на дорогах, а не только праздничными мероприятиями.

– Посмотрите, что творится в городе! Город утопает в воде, грязь, ямы. Обратите внимание! – призывает разгневанная омичка.

В городской администрации сослались на естественные природные процессы. Чиновники пояснили, что из-за активного таяния снега вода скапливается повсеместно и прохожим вместе с автомобилистами придется набраться терпения, пока она не уйдет.

– Сейчас в город пришла весна и снег активно тает – повсеместно. Необходимо время, чтобы вода ушла, – рассказали чиновники.

Мэрия заверила, что дорожные службы переведены на круглосуточный график работы: сейчас основные силы брошены на очистку дождеприемных колодцев и экстренный вывоз снежных масс с проблемных участков.

Помимо этого, а администрации напомнили, номера телефонов дежурных служб: 78-78-78 (ЕДДС) и 31-74-82 (УДХБ).

Судьба дорожных ям, которые «вскрылись» вместе со снегом, решится только после полного обследования дорожного полотна. Весенние осмотры станут базой для формирования плана аварийно-восстановительного ремонта, к которому планируют приступить летом.