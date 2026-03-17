Названа цена билетов на стартовые матчи «Авангарда» в плей-офф

Клуб уже готовятся к первым играм, хотя имя соперника пока остается загадкой.

Омский «Авангард» определился с ценовой политикой на первые домашние матчи Кубка Гагарина. Напомним, что они пройдут на льду «G-Drive Арены» 24 и 26 марта.

Согласно сайту клуба, стоимость самых бюджетных билетов начинается от 390 рублей. В то же время места с лучшим обзором обойдутся болельщикам до 2990 рублей. Для тех, кто предпочитает повышенный комфорт, предусмотрены VIP-места и бизнес-клуб, за которые придется отдать от 5900 до 14 000 рублей.

Отметим, что оппонент омичей на 1/8 финала официально еще не определен.