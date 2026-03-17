Миллиардная дыра в бюджете: «Омск РТС» отчитался о рекордных убытках

Компания терпит убытки четвертый год подряд.

Стали известны финансовые итоги работы главного поставщика тепла в регионе за прошлый год. Согласно открытой отчетности, АО «Омск РТС» завершило 2025 год с чистым убытком около 1,1 млрд рублей. Это стало антирекордом для организации, чьи финансовые потери стабильно фиксируются с 2022 года.

Однако по итогам 2025 года выручка «Омск РТС» достигла 14,6 млрд рублей, что значительно выше показателей пятилетней давности. Однако себестоимость производства и продажи теплоэнергии по-прежнему опережает доходы.

Только на реализации тепла компания потеряла около 384 млн рублей. Ситуацию усугубил резкий рост расходов: выплаты поставщикам и подрядчикам за сырье и услуги подскочили с 10 до 14 млрд рублей, а затраты на оплату труда сотрудников компания потратила 1,2 млрд рублей.