«Ситуация тревожная»: омичи продолжают дарить мошенникам сотни миллионов

Жертвами преступлений нередко становятся медики, учителя и подростки.

В 2025 году жители Омска перевели мошенникам более 1,3 млрд рублей, сообщил на заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка начальник УМВД России по городу Омску Михаил Рагулин. Почти каждое четвертое зарегистрированное преступление в городе связано с дистанционными кражами и мошенничеством – с использованием телефонов, банковских карт и интернета.

– Ситуация остается тревожной, – отметил представитель управления МВД. – Люди продолжают переводить свои денежные средства мошенникам. Мы регистрируем случаи, когда пострадали муниципальные служащие, работники образования, медики и даже несовершеннолетние.

Чтобы снизить число таких преступлений, полиция проводит профилактическую работу. В 2025 году правоохранители информировали жителей через телевидение и радио, проводили встречи в жилых районах, а также работали с теми категориями граждан, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

– Методом документирования и практики борьбы с такими преступлениями достигнуты определенные результаты: в частности, снизилось общее количество зарегистрированных дистанционных преступлений, – сказал Рагулин.

За прошлый год полицейские возбудили уголовные дела по 439 фактам дистанционных краж и мошенничества.

– В дальнейшем сконцентрируем усилия на профилактической работе со всеми категориями граждан, в первую очередь с пожилыми людьми, – пояснил правоохранитель.

Дистанционные преступления имущественного характера занимают значительную часть всех подобных правонарушений. В Омске это около 47% всех совершенных преступлений.

Власти пытаются защитить население от мошенников с помощью законодательства. Так, в прошлом году ввели «периоды охлаждения» при банковских переводах, а банки начали ограничивать снятие крупных сумм.

– Каждый банк по‑разному, на своем уровне, в рамках положений Центрального банка принимает те или иные решения. Например, та же самая выдача денежных средств в банкоматах: какой‑то банк ограничивает ее пятьюдесятью тысячами рублей, какой‑то сто. У кого‑то одна банковская карта – и по ней установлен определенный дневной лимит, у другого – другая карта с иными условиями, – отметили в полиции.

Совместно с банками разработан алгоритм проверки операций с крупными суммами. Оператор должен убедиться, что деньги используются по заявленной цели, а при подозрении на мошенничество подключаются правоохранительные органы.

– Практика показывает: людям, чтобы отошли от воздействия, еще, наверное, нужно два‑три часа, чтобы прийти в норму, в стабильное состояние и быть готовыми общаться на ту или иную тему, – рассказали в УМВД.

В Омске начали ставить посты у банкоматов, где чаще всего происходили мошеннические переводы. Благодаря этому за прошлый год удалось предотвратить операции на сумму около 120 млн рублей. Омичам помогали на месте и объясняли, как безопасно проводить операции с деньгами.

Правоохранители призвали жителей региона рассказывать родственникам и знакомым, особенно пожилым людям, о способах дистанционного мошенничества. В ведомстве подчеркнули, что схем обмана очень много и они постоянно меняются. Поэтому важно не только самим разбираться в таких ситуациях, но и делиться этой информацией с окружающими.