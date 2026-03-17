В Омске экстренно сокращают трамвайные маршруты

Сегодня, 17 марта, в департаменте транспорта Омска сообщили об экстренном изменении схем движения электротранспорта. Трамваи сразу трех маршрутов – № 1, 4 и 7 – теперь следуют по укороченному пути. Конечной точкой для них временно стало разворотное кольцо в районе улицы 11-я Ремесленная.

Причиной транспортных ограничений стали ремонтные работы на путях в районе улицы Челюскинцев. Специалисты уже приступили к устранению неполадок на участке, однако точные сроки возвращения трамваев к привычному графику пока не называются.

Пассажирам, привыкшим пользоваться этими маршрутами, рекомендуют заранее планировать свой путь и учитывать необходимость пересадки на 11-й Ремесленной.