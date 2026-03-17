И опять Достоевский: в Омске готовят открытие музея кирпича

Посетителям предложат вылепить кирпич с собственным клеймом.

В пятницу, 20 марта, Омская крепость презентует новое уникальное пространство – выставку «Кирпич Достоевского». Экспозиция, расположенная в здании Инженерной мастерской, предложит взглянуть на обычный строительный материал как на настоящий феномен цивилизации и важную часть истории Омска, сообщили в Омском минкульте.

В основу музея легла богатейшая коллекция омского краеведа Владимира Селюка. Посетители увидят образцы продукции омских фабрик XVIII–XX веков, которые буквально по кирпичику создавали облик старого Омска.

Отметим, что и здесь без традиционного омского «бренда» – каторги Федора Достоевского – не обошлось. Открытие приурочено к 205-летию со дня рождения писателя. Именно в Инженерной мастерской арестанты, включая писателя, отрабатывали свой ежедневный «урок». По архивным данным, каждый заключенный должен был изготовить 250 кирпичей за смену, пройдя весь цикл: от замеса иртышской глины до обжига изделия.

Также в музее подготовили интерактив для посетителей. Гости смогут принять участие в мастер-классах и собственноручно изготовить сувенирный кирпич, украсив его личным авторским клеймом.