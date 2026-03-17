Турция и Египет не в тренде: омичи массово рванули в «восточную сказку»

Жители региона полюбили ездить в Узбекистан и в Китай. А китайские туристы отвечают им взаимностью.

В международном мультимедийном центре «Евразия» рассказали о туристических трендах нынешнего года. Как оказалось, сейчас можно кататься в Китай и Узбекистан.

Бюджетный Узбекистан

По итогам 2025 года Узбекистан посетило более 900 тыс. российских туристов. А в этом году, в 2026-м, этот показатель должен превысить 1 млн человек. Планируется сделать это за счет расширения маршрутной сети и увеличения числа авиарейсов между странами.

Сюда удобно добираться, можно бюджетно отдохнуть, к тому же предоставится шанс посмотреть массу древних достопримечательностей и старинные, ни на что не похожие города.

– Во-первых, удобная логистика, минимальный пакет документов и, конечно же, очень привлекательная ценовая политика. Можно за небольшие деньги съездить в эту прекрасную страну, увидеть восточную сказку. Такие города, как Самарканд, Бухара, Хива – это города-музеи под открытым небом, знаменитые на весь мир, и весь мир приезжает посмотреть на них, – рассказала председатель общественной организации «Общественно-культурный центр народов Узбекистана» Фируза Адашева.

И это не все. Направление предлагает великолепные гастротуры, горнолыжные курорты, экотуры. В пользу восточного путешествия говорит то обстоятельство, что 31 марта откроется первый рейс Омск – Ташкент – Омск. Самолеты станут курсировать раз в неделю.

Старейшие храмы и высокие технологии

По итогам 2025 года Китайская Народная Республика заняла первое место по числу турпоездок россиян, оставив позади Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

– Я считаю, что увеличение туропотока из России в Китай и из Китая в Россию, во-первых, связано с закрытием тех привычных направлений, которые были для нашего российского туриста до 2022 года. То есть после того, как Европа приостановила выдачу шенгенских виз, то, соответственно, турпоток в Европу существенно ослаб, – сказал федеральный тренер Российского экспортного центра, эксперт по Китаю Михаил Деревянко.

Российскому туристу нужна альтернатива, считает эксперт. Та же самая Турция, Египет уже поднадоели, и людям хочется чего-то новенького. Поэтому повернулись к Китаю, как дружественной стране.

– Когда я первый раз приехал в Китай, то я увидел эти сверкающие небоскребы. Прошелся по промышленным предприятиям, где до блеска начищенные полы, все технологично. И в то же время я вижу в городе старейшие храмы. Вот это интересное сочетание пятитысячелетней культуры и современности впечатляет, – сказал Деревянко.

Популярнее направление стало и после отмена виз в Китай, к тому же китайцы также стали чаще ездить в Россию тоже после отмены визового режима.

Китайцы катаются к омским львам

В свою очередь, китайские туристы любят так называемый красный маршрут – это Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск. Потому что это родина Владимира Ленина, его до сих пор почитают в Китае. Затем Иркутск, потому что там озеро Байкал, и Дальний Восток. На этих направлениях развита инфраструктура для приема туристов из Поднебесной.

А в Омске китайцы всякий раз приходят в восторг от львов Ши-Цзы. Это символы охраны и защиты, которые обычно устанавливались перед воротами правительственных резиденций и административных зданий в их стране. Эти фигуры были переданы в дар консулом российского консулата в Чугучаке (провинция Синьцзян в Китае) еще в 1895 г. Сейчас оригиналы скульптур находятся в Омском государственном историко-краеведческом музее, а копии охраняют вход в информационный туристический центр.

– Через Омск раньше проходил тоже Великий чайный путь, поэтому китайцы немножко знают Омск, – отметил эксперт.

Эксперты считают такой культурный обмен чрезвычайно полезным для нашего нетуристического в привычном понимании города.