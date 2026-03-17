Отель и ресторан омских бизнесменов Фридманов вошли в рейтинг русского аналога «Мишлена»

Ревизоры гостеприимства присвоили заведениям по две звезды.

Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) завершила масштабное исследование качества сервиса в ресторанах и отелях десяти крупнейших городов России. Это русский аналог престижной французской премии, вместо звезд заведения получают кристаллы Revizors Guide.

Максимум отелям или ресторанам присваивается по три знака отличия. Только «Кристаллы», в отличие от «Мишлена» с его акцентом на качество сервиса, делают ставку на уникальность.

В Омске по два кристалла, от 80 % до 90 % качества, получили отель «50/60» и ресторан «Метаморфозы» бизнесменов Геннадия и Ильи Фридманов.

Предприниматели начали возводить гостиницу у Дома туриста к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Первоначально планировалось, что апартаменты станут частью сети «Хилтон», но от иностранного названия в итоге пришлось отказаться. Цифры в новом нейминге заведения отсылают ко времени строительства здания облпотребсоюза, из которого в итоге вырос четырехзвездочный отель. Заведение открылось в июне 2023 года.