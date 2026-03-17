Омич получил высокий пост в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

Начинавший в Омской области прокурор вернулся в Сибирь после службы в Магадане.

Фото: epp.genproc.gov.ru

В руководстве Западно-Сибирской транспортной прокуратуры произошли кадровые изменения. Пост заместителя руководителя ведомства занял 37-летний уроженец Омска Владимир Картавенко. Официальная информация о назначении появилась на сайте структуры.

Как сказано в его биографии, путь нового зампрокурора в органах надзора начался 14 лет назад именно в Омской области. В его послужном списке – работа помощником прокурора в Любинском районе и на аналогичной должности в Центральном округе Омска. В транспортную прокуратуру Картавенко перешел в 2017 году, где быстро прошел путь от заместителя Омского транспортного прокурора до руководителя Новосибирской транспортной прокуратуры. Перед последним назначением омич успел поработать в Магаданской области.

Напомним, это не единственное громкое назначение омичей в соседних регионах: ранее обязанности руководителя Следственного комитета по Новосибирской области также возложили на омича Сергея Артеменко.